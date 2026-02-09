أعلن محمد مرعي، المتحدث باسم محافظة الجيزة، عن تشكيل لجنة عاجلة للتعامل مع المخالفات التي ظهرت في فيديو بثه برنامج "على مسئوليتي" بالقرب من منطقة الأهرامات.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى: "المحافظ وجه بالتحرك الفوري، وتوجهت بنفسي للمنطقة للتأكد من أن الفيديو حديث وليس قديمًا"، ليرد موسى مؤكدًا: "الفيديو النهارده".

وأضاف مرعي أن اللجنة تضم ممثلين عن حي الهرم وهيئة الطب البيطري، مهمتها فحص المنطقة والتعامل مع أي حيوانات نافقة أو مخالفات.

وأضاف المتحدث: "سيتم التعامل الفوري مع المشهد"، ليعلق موسى: أتمنى ألا يتكرر هذا المشهد حفاظاً على صحة وأمان الأهالي وسكان المنطقة.

وكشف المتحدث باسم محافظة الجيزة عن نشاطات أخرى للمحافظة، موضحًا: "عقدنا معرض توظيف اليوم، ويوم الثلاثاء سيتم افتتاح 27 فرعاً لمعارض أهلاً رمضان".

وأكد متحدث الجيزة أن المحافظة تواصل تنفيذ مبادرات خدمية وتنموية بالتوازي مع معالجة القضايا العاجلة التي تهم المواطنين.