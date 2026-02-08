أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن التعديل الوزاري المرتقب بات وشيكًا، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل في الواحدة ظهرًا، وكل التوقعات تشير إلى أنها مخصصة لإقرار التعديل، مع حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأربعاء.

وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار": "تعديل وليس تغييرًا وزاريًا"، مؤكدة أن جميع التوقعات وبنسبة 99% تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، وأن هذا سيكون أول تعديل على حكومته الثانية المشكلة في يوليو 2024 بعد استقالة الحكومة السابقة عقب الانتخابات الرئاسية.

وأضافت، أن التعديل المتوقع سيكون متوسطًا إن لم يكن محدودًا، موضحة أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أنه لن يطال أكثر من 8 حقائب وزارية، وأن الطموحات الأولية بتغيير واسع أو شامل تراجعت تدريجيًا إلى هذا النطاق، لافتة إلى أن الرئيس يتشاور مع رئيس الوزراء في وضع الأسماء قبل عرضها على البرلمان للموافقة دفعة واحدة.

وتابعت الحديدي، أن الوزراء المتوقع بقاؤهم هم: الخارجية، المالية، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، والشؤون البرلمانية.

وأشارت إلى أن المتوقع رحيلهم يشمل الاستثمار، التعليم العالي، الشباب والرياضة، التموين، مع أنباء غير مؤكدة عن وزير الاتصالات، لافتة إلى أنباء أخرى عن فصل وزارة النقل عن الصناعة، وعودة التجارة الخارجية للصناعة كما كان سابقًا.

وشددت لميس الحديدي على أن هذه المعلومات ثابتة حتى اللحظة وقد تتغير، مؤكدة أن التعديل يأتي في إطار التشاور الدستوري بين الرئيس ورئيس الوزراء، وأن البرلمان سيوافق عليه بالتأكيد، داعية إلى متابعة الجلسة الثلاثاء لمعرفة التفاصيل النهائية للتشكيل الوزاري الجديد.