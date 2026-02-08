شهدت مصر، اليوم الأحد أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، كما

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي: نرفض الاعتراف بمحاولات استقلال أي جزء من الصومال

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

ورحب الرئيس بنظيره الصومالي، معربًا عن إشادته وتقديره لتنامي وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة القاهرة في يناير 2025.

الزراعة: كيلو الفراخ المجمدة بـ115 جنيها

أكد الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، توافر الدواجن المجمدة حاليًا بكميات كبيرة في جميع معارض «أهلاً رمضان» وكافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة على مستوى الجمهورية، بسعر ١١٥ جنيهًا للكيلو بدلا من ١٢٠ جنيها، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وطرحها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح ناجي أن الشركة تواصل ضخ كميات منتظمة من الدواجن المجمدة يوميًا، مع متابعة الموقف السلعي أولًا بأول، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس الآن، حيث تشير آخر صور عبر الأقمار الصناعية إلى وجود السحب العالية والمتوسطة على مناطق متفرقة من أغلب أنحاء البلاد، تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن ذلك يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

جهاز القاهرة الجديدة يوضح ضوابط التنازل وبيع الأراضي والوحدات السكنية

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه في ضوء صدور قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (213)، تم وضع ضوابط عامة تنظم إجراءات التنازل أو البيع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية التي يتم تخصيصها مباشرة من مجلس إدارة الهيئة.

هذا القرار يُطبق فقط على قطع الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية التي تم تخصيصها مباشرة من مجلس إدارة الهيئة لكل من الجمعيات والنقابات والأفراد، مؤكدًا أن القرار لا يسري على أي نوع آخر من التخصيصات، ومنها القرعات العلنية، والحجز الإلكتروني بنظام أسبقية الحجز (ONLINE)، والمزادات والمزايدات، أو غيرها من أساليب التخصيص.

لضبط الأسعار قبل رمضان.. اتفاق ثلاثي لاستيراد دواجن مجمدة -تفاصيل

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا ثلاثيًّا، في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الثلاث؛ في إطار استعدادات الدولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب الموسم الذي يشهد تزايدًا ملحوظًا في الطلب على عدد من السلع الغذائية الأساسية؛ وفي مقدمتها الدواجن.

طرق سداد فاتورة استهلاك كهرباء شهر يناير

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التابعة لها عدة وسائل متنوعة لسداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر يناير 2026، في إطار خطة التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات التحصيل أمام المواطنين.

وتشير البيانات إلى أن منظومة التحصيل تعتمد على شبكة واسعة من القنوات الإلكترونية والتقليدية؛ حيث يمكن السداد عبر الإنترنت باستخدام رقم العداد أو كود السداد الإلكتروني المدون على الفاتورة، أو من خلال تطبيقات الدفع المختلفة، ضمن ما يزيد على 9 وسائل رسمية لسداد الفواتير دون الحاجة إلى انتظار المحصل.

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بشأن ارتفاعات درجات الحرارة خلال أشهر فبراير.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم، إن القاهرة الكبرى شهدت خلال شهر فبراير 2010 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية أيام 13 و14 و15 فبراير، كما ارتفعت لتصل إلى 33 درجة مئوية يوم 20 فبراير، بينما جاء أعلى تسجيل للحرارة يوم 17 فبراير 2010 عندما بلغت 35 درجة مئوية.

إلكترونيًا.. 5 مستندات مطلوبة لتغيير نشاط عداد الكهرباء من منزلي إلى تجاري

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن المستندات والخطوات المطلوبة لتغيير نشاط عداد الكهرباء من منزلي إلى تجاري، وذلك إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، في إطار التيسير على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

