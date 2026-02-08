أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 20% خلال الأيام الماضية يعود إلى تكالب المواطنين على الشراء مع صرف الرواتب وقرب حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الأسعار في المزرعة ارتفعت من 85 جنيهًا إلى 95 جنيهًا ثم بدأت في الهبوط تدريجيًا إلى 85 جنيهًا مجددًا.

وقال الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار": "الناس تحتفل برمضان بالتخزين"، مؤكدًا أن الإنتاج كبير جدًا هذا العام بزيادة 20-25% عن العام الماضي، وأن الطلب الاستثنائي مع صرف الرواتب واستعداد موائد الرحمن هو السبب الرئيسي في الارتفاع المؤقت.

وأضاف أن سعر المزرعة يصل للمستهلك بعد إضافة ربحية التجار في السلسلة، موضحًا أن الفراخ لو كانت 70 جنيهًا في المزرعة تضاف عليها 10-12 جنيهًا كربحية، لكن الارتفاع الحالي يعود إلى الطلب الشديد وليس احتكارًا، وأن الأسعار بدأت تنخفض بالفعل خلال اليومين الماضيين.

وتابع الزيني أن سعر الدواجن المحلية لا يزال أقل من المستورد الذي يصل إلى 135 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أن المنتجين كانوا يبيعون أقل من التكلفة في فترات سابقة، وأن الارتفاع الحالي يُعوض جزءًا من الخسائر، لكنه أكد أن الإنتاج الكبير سيؤدي إلى استقرار الأسعار بعد تجاوز الذروة الرمضانية.

وقاطعته لميس الحديدي قائلة: "المواطن يدفع 105 جنيهات.. وتزعلوا لما الدولة تستورد"، فرد الزيني بأن الاستيراد يظل خيارًا متاحًا لكن الإنتاج المحلي أرخص وأكثر كفاءة، وأن الاتحاد يسعى لضمان سعر عادل للمستهلك والمنتج معًا، داعيًا إلى عدم تحميل المنتجين مسؤولية الطلب الاستثنائي في رمضان.

وشدد الدكتور ثروت الزيني، على أن الفترة الحالية مؤقتة، مؤكدًا أن الإنتاج الوفير سيُعيد الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية قريبًا، وأن الاتحاد ملتزم بالتعاون مع الدولة لضمان توافر الدواجن بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الاعتماد الكبير عليها كمصدر بروتين أساسي قبل وخلال الشهر الكريم.