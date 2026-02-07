يتساءل جميع مستأجري وحدات الإيجار القديم السكنية في مختلف محافظات الجمهورية عن القيمة الإيجارية التي يتوجب عليهم سدادها للملاك وذلك بعد انتهاء عمل لجان حصر مناطق الإيجار القديم وإعلان التقسيمات المختلفة.

ويجيب مصراوي على أبرز التساؤلات الخاصة بهذا الأمر، وفق نصوص القانون المطبق حاليًا في شأن الإيجارالقديم، بالنسبة للوحدات السكنية.

ما القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات في مختلف المناطق؟

1- المناطق المتميزة: يتم ضرب قيمة الأجرة المنصوص عليها في عقد الإيجار في 20، وفي حالة كانت الأجرة بعد احتساب الـ20 ضعفًا أقل من 1000 جنيه سيتم سداد ألف جنيه كحد أدنى للقيمة، بينما في حالة تجاوز الـ1000 جنيه يتم سداد الإيجار بعد ضربه في 20، دون التقيد بالحد الأدنى.

2- المناطق المتوسطة: يتم ضرب الأجرة المنصوص عليها في عقد الإيجار في 10 أضعاف، وفي حالة كانت الأجرة بعد احتساب الزيادة الجديدة أقل من الحد الأدنى لهذه الفئة والمقدر بـ400 جنيه شهريًا، يتم سداد 400 جنيه، بينما في حالة تجاوز الـ400 جنيه يتم سداد الإيجار بعد ضربه في 20، دون التقيد بالحد الأدنى.

3- المناطق الاقتصادية: يتم ضرب الأجرة المنصوص عليها في عقد الإيجار في 10 أضعاف، وفي حالة كانت الأجرة بعد احتساب الزيادة الجديدة أقل من الحد الأدنى لهذه الفئة والمقدر بـ250 جنيهًا شهريًا، يتم سداد الـ250 جنيهًا كحد أدنى، بينما في حالة تجاوز الـ250 جنيهًا يتم سداد الإيجار بعد ضربه في 20، دون التقيد بالحد الأدنى.

هل يتم دفع الحد الأدنى لكل منطقة لجميع الوحدات؟

هذا الأمر غير صحيح، فالحد الأدنى ينطبق على ما دونه فقط، ففي حالة مضاعفة الأجرة بـ10 أو 20 ضعفًا ولم تصل إلى الحد الأدنى لكل منطقة سواء 250 جنيها للمناطق الشعبية أو 400 جنيه للمتوسطة أو 1000 للمتميزة، يتم رفع القيمة الإيجارية إلى الحد الأدنى للمنطقة بشكل رسمي، فلا يقل أي إيجار لأي وحدة عن هذا الحد.

بينما في حالة تجاوزت القيمة الإيجارية بعد مضاعفتها وفق مستوى المنطقة الحد الأدنى لهذه المنطقة، فيتم سداد القيمة الإيجارية المُضاعفة ولس الحد الأدنى للمنطقة.

متى يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة؟

يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من شهر فبراير الجاري بالنسبة لجميع الوحدات على مستوى الجمهورية.

ماذا عن فارق القيمة الإيجارية منذ تطبيق القانون وحتى صدور قرارات الحصر؟

يتم سداد فارق القيمة الإيجارية عن كل شهر من الأشهر الماضية والتي كان يسدد فيها المستأجرون 250 جنيهًا كحد أدنى للوحدات،ـ ويتم احتساب فارق هذه القيمة مقارنة بالإيجار الجديد بعد الزيادة الرسمية، ويسدد المستأجر الفارق عن كل شهر سواء دفعة واحدة أو من خلال تقسيط على نفس عدد الأشهر التي تد سداد 250 جنيهًا كحد أدنى عنها.

هل هناك زيادة أخرى في الإيجار القديم خلال العام الحالي؟

توجد زيادة جديدة في شهر سبتمبر 2026 بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة الرسمية.

