أكد الدكتور غريب جلال، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أن عصير التفاح المعلّب يُعد سببًا خطيرًا لظهور الكبد الدهني عند الأطفال في سن مبكرة جدًا، مشيرًا إلى أنه يُعامل في الكبد كالكحول، مما يؤدي إلى تراكم الدهون وتحول الكبد إلى حالة "كبد دهني كحولي" حتى لو لم يكن هناك كحول حقيقي.

وقال جلال، خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" على قناة "النهار": "رأيت بالسونار كبدًا دهنيًا في طفل عمره 5 سنوات"، مؤكدًا أن هذه الواقعة تتكرر بسبب إعطاء الأطفال علب عصير التفاح المعلب يوميًا في اللانش بوكس، والكبد يحول الفركتوز الموجود في العصير إلى ثاني أكسيد الكربون وكحول، فيُصاب الطفل بالكبد الدهني مبكرًا.

وأضاف الاستشاري أن "اللانش بوكس" تحول من "سناك" خفيف إلى وجبة كاملة، موضحًا أن الأمهات يضعن فيه "سندوتشات جبنة وفينو وعلب عصير وناجتس وهامبرجر"، مما يُسبب زيادة وزن وكبد دهني، وأن الطفل يعود إلى البيت جائعًا فيطلب وجبة ثانية، فتتراكم السعرات.

وتابع أن الكبد الدهني في طفل صغير أمر خطير جدًا، لأنه يتطور بسرعة إلى تليف كبدي وفشل كبدي في سن مبكر، على عكس الكبار الذين يحتاج الأمر عقودًا، مشيرًا إلى أن هذا المرض ليس وراثيًا بل مكتسب بسبب العادات الغذائية الخاطئة، وأن عصير التفاح المعلّب من أخطر المسببات.

وأشار جلال إلى أن الحل يكمن في تبسيط "اللانش بوكس"، ناصحًا الأمهات بوضع تفاحتين أو برتقالتين أو موزة أو خيار فقط كـ"سناك خفيف"، مؤكدًا على الطفل يجب أن يتناول وجبة إفطار كاملة قبل الذهاب إلى المدرسة.

وشدد الدكتور غريب جلال، على أن عصير التفاح المعلّب يُعد "سمًا بطيئًا" لكبد الأطفال، مؤكدًا أن الإفراط فيه يُسبب كبد دهني مبكر يؤدي إلى تليف وفشل كبدي في سن الشباب.