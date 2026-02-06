إعلان

"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات الصوت

كتب - أحمد العش:

11:53 م 06/02/2026 تعديل في 07/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة الأوقاف، عن صحة ما تم تداوله بشأن منع إذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب وصلاة التراويح عبر مكبرات الصوت، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية من الصحة.

وأوضحت "الوزارة" في بيان رسمي، أن توجهها يسير على العكس تمامًا، إذ تحرص على تعزيز الأجواء الإيمانية في المساجد خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إذاعة الأذان والتلاوة القرآنية، بما يضفي أجواءً روحانية تتسم بالسمو والسكينة والبهجة الإيمانية.

ودعت الأوقاف، إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن المصدر الوحيد الموثوق لأي أخبار تتعلق بشؤون المساجد أو أنشطة الوزارة، سواء في شهر رمضان أو غيره، هو الصفحات الرسمية للوزارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الأوقاف صلاة التراويح مكبرات الصوت الأذان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات
أخبار مصر

"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات
الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط 4 سيدات لإعلانهن عن أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف
"دبحتهم من غير ما أشوفهم".. اعترافات مثيرة لقاتلة طفليها في الجيزة
حوادث وقضايا

"دبحتهم من غير ما أشوفهم".. اعترافات مثيرة لقاتلة طفليها في الجيزة

سفارة مصر بالمغرب تنفي رفض منحها تأشيرات لمشجعي الجيش الملكي
شئون عربية و دولية

سفارة مصر بالمغرب تنفي رفض منحها تأشيرات لمشجعي الجيش الملكي
4 وفيات أطفال.. ننشر الصور الأولى لانهيار سور دير أبو فانا بالمنيا
أخبار المحافظات

4 وفيات أطفال.. ننشر الصور الأولى لانهيار سور دير أبو فانا بالمنيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان