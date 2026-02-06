كشفت وزارة الأوقاف، عن صحة ما تم تداوله بشأن منع إذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب وصلاة التراويح عبر مكبرات الصوت، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية من الصحة.

وأوضحت "الوزارة" في بيان رسمي، أن توجهها يسير على العكس تمامًا، إذ تحرص على تعزيز الأجواء الإيمانية في المساجد خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إذاعة الأذان والتلاوة القرآنية، بما يضفي أجواءً روحانية تتسم بالسمو والسكينة والبهجة الإيمانية.

ودعت الأوقاف، إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن المصدر الوحيد الموثوق لأي أخبار تتعلق بشؤون المساجد أو أنشطة الوزارة، سواء في شهر رمضان أو غيره، هو الصفحات الرسمية للوزارة.