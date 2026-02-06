أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن إجراء المنظار يُعد خطوة أساسية لأي مريض يعاني من تعب مستمر منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه الوسيلة الدقيقة التي تكشف ما يحدث داخل المعدة وتساعد الطبيب على التشخيص السليم.

وقال موافي، خلال برنامجه "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد": "التدخين يتسبب في الانتفاخ لأن نصف الهواء الناتج عن الدخان يدخل إلى المعدة"، مؤكدًا أن هذا السبب يجعل الانتفاخ من أبرز الأعراض لدى المدخنين، وأن المنظار يكشف التأثيرات الداخلية لهذه العادة.

وأضاف أن المنظار يُعتبر أداة تشخيصية لا غنى عنها، موضحًا أنه يسمح برؤية التقرحات والالتهابات والتغيرات المرضية بدقة عالية، مما يتيح للطبيب تحديد العلاج المناسب بدلاً من الاعتماد على الأعراض الخارجية فقط.

وتابع موافي أن القولون التقرحي يُعد مرضًا مناعيًا، مشيرًا إلى أن الجهاز المناعي قد يتحول أحيانًا إلى مهاجمة أعضاء الجسم نفسه، وعندما يحارب القولون تحدث التقرحات والالتهابات المزمنة التي تتطلب متابعة دقيقة.

وأشار موافي إلى أن التشخيص المبكر عبر المنظار يُساهم في السيطرة على مثل هذه الأمراض، مؤكدًا أن تجاهل الأعراض المستمرة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، داعيًا المرضى إلى عدم التهاون مع التعب المزمن وطلب الفحص الطبي المتخصص.

وشدد موافي، على أن الوعي بأضرار التدخين وأهمية الفحوصات الدورية يُعد خط الدفاع الأول، مؤكدًا أن المنظار ليس مجرد إجراء روتيني بل أداة حاسمة لكشف الأمراض المبكرة وحماية الصحة على المدى الطويل.