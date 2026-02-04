إعلان

"زراعة النواب" عن منحة الاتحاد الأوروبي: تدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

كتب : نشأت حمدي

12:49 م 04/02/2026

السيد القصير

قال السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"، بين مصر والاتحاد الأوروربي، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو، يدعم سياسة الدولة في زيادة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية .

وأعلن القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، موافقته على الاتفاقية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن المنحة تعمل على تطوير العشوائيات والمياه، وهي تمثل منحة وتساعد في إقامة برامج الدولة في التنمية دون أعباء على الموازنة، وكذلك دعم الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.

