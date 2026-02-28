تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتقديم خدمات الإشراف والرعاية البيطرية لجولة مصر من بطولة "لونجين" العالمية لأبطال الفروسية 2026، والمقرر انطلاقها بمنطقة أهرامات الجيزة في أكتوبر المقبل.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استضافة مصر لهذه الجولة العالمية تمثل دليلاً على الثقة الدولية في القدرات التنظيمية والفنية والبيطرية للدولة المصرية، مؤكداً التزام الوزارة وأجهزتها المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتطبيق أعلى معايير الأمان الحيوي، حفاظاً على الثروة الحيوانية وضمان سلامة جميع الخيول المشاركة، بما يسهم في تنظيم بطولة عالمية مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها الدولية.

واستقبل الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً دولياً رفيع المستوى، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن استعدادات مصر لاستضافة إحدى جولات بطولة لونجين العالمية للأبطال للفروسية لعام 2026، والمقرر إقامتها بمنطقة أهرامات الجيزة خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل، بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة.

وضم الوفد كلا من أنتوني ناثنيل برناو ممثلاً عن نيوزيلندا، ومارتن هاملتون ممثلاً عن أيرلندا، و العقيد محمد البرعي المدير الفني للفروسية في القوات المسلحة والمهندس يوسف احمد علما عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية حيث تناول اللقاء مناقشة الجوانب التنظيمية والفنية والبيطرية المرتبطة بالبطولة.

وأكد رئيس الهيئة، أنه سيتم إعداد خطة بيطرية متكاملة، تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق المسبق مع الدول المشاركة مع الالتزام الكامل والبروتوكولات الدولية المنظمة لحركة الخيول المشاركة في البطولات العالمية.