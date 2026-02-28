إعلان

وزارة الطيران تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة جداول رحلاتهم

كتب : محمد عبدالناصر

10:34 ص 28/02/2026 تعديل في 10:37 ص

مصر للطيران

أعلنت وزارة الطيران المدني أنها تتابع عن كثب التطورات الإقليمية الراهنة وتداعيات الضربات المتبادلة في المنطقة، وما قد يترتب عليها من تأثيرات محتملة على حركة الملاحة الجوية في بعض المجالات الجوية الإقليمية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها تتابع الموقف أولاً بأول بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية داخلياً وخارجياً، وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في قطاع الطيران المدني.

وفي سياق متصل، أهابت الوزارة بجميع المسافرين ضرورة مراجعة بيانات رحلاتهم والتواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية، أو عبر القنوات الرسمية المعتمدة، للتأكد من مواعيد الإقلاع والوصول والوقوف على أي مستجدات قد تطرأ على جداول التشغيل نتيجة لهذه الظروف الاستثنائية.

وزارة الطيران المدني الملاحة الجوية

وزارة الطيران تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية وتدعو المسافرين لمراجعة جداول
