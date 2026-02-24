إعلان

29 ألف مدرسة تشارك في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

كتب : أحمد العش

05:00 ص 24/02/2026 تعديل في 05:08 ص

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأوضح مجلس الوزراء، أن المبادرة تستهدف جميع الطلاب المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر بالمرحلة الابتدائية، عبر 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة في جميع المحافظات، تشمل: إجراء المسح الطبي، قياس الوزن والطول، ونسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف عن حالات سوء التغذية، مع وضع آليات للمتابعة والتحسين الصحي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأضاف البيان، أن الحالات المكتشف إصابتها يتم تحويلها فورًا إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجانًا، مع تسليم الطالب "كارت متابعة" يحتوي على بياناته لضمان المتابعة الدورية في عيادات التأمين بجميع المحافظات.

وتابع بيان مجلس الوزراء، بأنه يشارك في المبادرة 2000 فريق طبي مدرب على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى.

واختتم بيان راسة مجلس الوزراء، بأنه تم تخصيص الخطين الساخنين 106 و105 للرد على استفسارات المواطنين بشأن المبادرة.

مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

