صدَّق الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجتَي الماجستير أو الدكتوراه؛ للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية، ضمن دفعة يوليو 2026.

شروط القبول

- يشترط في المتقدم حضور دورة تدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 6 أشهر.

- أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك.

- يشترط إرفاق المعاملة التجنيدية واستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.

- أن يكون لائقًا طبيًّا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام.

- أن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

ويتعين على المرشح تقديم تعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية، مع تأكيد صحة البيانات المدرجة بأوراق القبول طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة خلال فترة التكليف، والالتزام بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.

- يشترط بالنسبة للأطباء الحاصلين على درجة الماجستير؛ ألا تزيد السن على 34 عامًا في 1 يوليو 2026.

- ألا تزيد السن للحاصلين على درجة الدكتوراه على 38 عامًا في التاريخ ذاته.

- ألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

مدة التكليف والمزايا

يصدر القرار الوزاري بالتكليف لمدة عامَين، ويجدد لمدة عام آخر طبقًا لاحتياجات القوات المسلحة. كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف، إضافة إلى بيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمه إلى جهة عمله المدنية؛ لضمها إلى مدة خدمته عند إحالته للمعاش.

ويحصل الضابط المكلف كذلك على عدد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة، وفقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

موعد سحب الملفات والتقديم

ومن المقرر فتح باب سحب الملفات بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة (فرع الاحتياط والمكلفين) بكوبري القبة، اعتبارًا من يوم السبت 28 فبراير 2026 ولمدة شهر.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، كما يمكن التواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا الإجازات والعطلات الرسمية، على الرقم (02 / 22617788).