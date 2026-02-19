يبحث عدد كبير من المواطنين والأسر، على أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2026، والتي تُقدمها وزارة التموين بتخفيضات تصل إلى 20% على مختلف المنتجات.

واستقرت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم في معارض أهلا رمضان التابعة لوزارة التموين بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان

جاءت أسعار اللحوم في معارض أهلًا رمضان، كما يلي:

كيلو اللحم السوداني الطازج: 310 جنيهات

طبق اللحم المفروم (800 جرام): 200 جنيه

طبق اللحم المفروم (500 جرام): 125 جنيه

طبق الكبدة (400 جرام): 75 جنيه

أسعار الدواجن والأسماك

جاءت أسعار الدواجن والأسماك في معارض أهلًا رمضان 2026، كما يلي:

كيلو الدواجن المجمدة: 130 جنيه

كيلو السمك البلطي البلدي: 90 جنيه

كيلو السمك البوري: 195 جنيه

كيلو سمك المكرونة البلدي: 195 جنيه

كيلو الجمبري: 540 جنيه

كيلو الرنجة: 175 جنيه

كيلو فيليه قشر بياض: 405 جنيه

كيلو سمك المكرونة المستورد: 105 جنيه

