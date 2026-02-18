إعلان

"مش هنجح إلا بيكم".. وزير العمل يلتقي القيادات التنفيذية للوزارة في أول اجتماع منذ توليه الحقيبة

كتب : مصراوي

04:53 م 18/02/2026

حسن رداد وزير العمل

في أول اجتماع له منذ توليه حقيبة الوزارة، عقد وزير العمل حسن رداد لقاءً موسعًا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض الخطوط العريضة لآليات العمل والتواصل وخطة المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، وجّه الوزير رسالة واضحة للحضور قائلًا: "مش هنجح إلا بيكم"، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يقوم على العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، ومشددًا على ضرورة الاتقان والإبداع في الأداء، وتقديم خدمات لائقة للمواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الحضور من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات دعمهم الكامل لرؤية الوزير، والتزامهم بالعمل بروح المسؤولية لتحقيق أهداف الوزارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

حسن رداد وزير العمل القيادات التنفيذية

