شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: استعراض الحكومة لحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية للعام المالي 2026/2027، والموافقة على تعديل قانون تنمية المشروعات، وقرارات عاجلة لإنهاء الزحام في عيادات التأمين الصحي، وإحالة مسؤولين في التنمية المحلية للنيابة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان لعام 1447 بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان، الموافق 17 فبراير 2026، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

مجلس الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية للعام المالي 2026/2027

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، وقدم أحمد كجوك، وزير المالية، عرضًا حول هذه الحزمة، مشيرًا إلى أن فلسفة الإصلاحات تأتي في إطار الاستمرار في جهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، سعيًا لإعادة الثقة وتحسين الخدمات، من خلال إتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنمية المشروعات ويقر مشروعات طاقة ضخمة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، من بينها: موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

قرارات عاجلة لإنهاء الزحام في عيادات التأمين الصحي.. وإطلاق حملة "لا ينتظر"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تطبيق خطة تشغيلية موسعة في العيادات الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، لاستغلال الفترات البينية من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 مساءً، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتطوير منظومة الخدمات الطبية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

400 جنيه لبطاقة التموين.. بدء صرف المنحة الإضافية اليوم

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بصرف حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان.

هبوط أرضي.. إخلاء عقارين في مصر القديمة ونقل السكان إلى فنادق

أصدرت وزارة النقل، بيانًا، بشأن حدوث كسر في ماسورة مياه وهبوط أرضي بجوار أحد العقارات بمنطقة مصر القديمة.

تحرك عاجل من "الصحة" بعد حكم الدستورية بشأن "جدول المخدرات"

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة، أن الوزارة بصدد إصدار قرارات تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس بشأن تعديل جداول المخدرات.

التنمية المحلية: مخالفات مالية وإدارية وإحالة مسئولين للنيابة

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالمرور الميداني المفاجئ خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري على عدد من أحياء محافظتي الجيزة والقليوبية في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه الوزارة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ القاهرة يفتتح سوقي المنهل والتبة غدًا

يفتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، غدًا الثلاثاء، سوقي المنهل والتبة اللذين أقامهما صندوق تحيا مصر لنقل الباعة لهما بعد إزالة سوق المنهل العشوائي بمدينة نصر.

