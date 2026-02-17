أكد حسن رداد، وزير العمل، أن تطوير منظومة التدريب المهني يأتي في صدارة أولويات الوزارة، باعتباره ركيزة أساسية لدعم خطط الدولة التنموية وبناء الإنسان المصري.

وشدد "رداد"، بحسب بيان وزارة العمل، الثلاثاء، على أن الرؤية الجديدة لا تقتصر على تحديث المناهج أو إدخال برامج تدريبية حديثة، بل تمتد إلى إعادة صياغة فلسفة التدريب بالكامل، بحيث تتحول مراكز التدريب إلى منصات حقيقية لإنتاج المهارات، ومصانع لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأوضح أن الوزارة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أداء مراكز التدريب، بما يضمن تخريج عناصر بشرية تمتلك الكفاءة الفنية والقدرة على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التشغيل.

جاءت تصريحات الوزير خلال استقباله، اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفد شركة "ابدأ إديو" الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، برئاسة الدكتور منصور وهبي، حيث استمع إلى عرض متكامل بشأن آفاق التعاون المشترك لتحديث منظومة التدريب المهني في مصر.

وتضمن اللقاء عرض فيديو توضيحي وإنفوجراف استعرض مراحل التحول التي شهدتها المنظومة، وصولًا إلى تدشين المرحلة المطوّرة تحت مسمى المنظومة المصرية المطورة للتدريب المهني EVOTS، والتي تمثل نموذجًا حديثًا يربط بين التدريب الفعلي واحتياجات التشغيل.

وشهد الوزير عرضًا تفاعليًا تناول رحلة التطوير منذ وضع الفكرة وحتى بدء التنفيذ، موضحًا ملامح التحول المؤسسي الذي تشهده المنظومة، وبداية مرحلة جديدة تعتمد على معايير الجودة والابتكار، مع توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد الحضور أن نموذج EVOTS يهدف إلى تحقيق التكامل بين التدريب والتشغيل، من خلال إعداد برامج قائمة على احتياجات السوق الفعلية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه، استعرض وفد ابدأ إديو تفاصيل المرحلة المقبلة من التعاون، والتي تشمل تحديث المناهج التدريبية بما يتوافق مع المعايير الحديثة، ورفع كفاءة المدربين، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمراكز التدريبية.

كما تم التأكيد على أهمية ربط مخرجات التدريب بالفرص المتاحة في سوق العمل، من خلال آليات واضحة تضمن تحويل التدريب إلى قيمة اقتصادية ملموسة، مع وضع المتدرب في صدارة الاهتمام داخل المنظومة الجديدة، باعتباره محور العملية التدريبية وأساس نجاحها.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية متكاملة تستهدف بناء منظومة تدريب مهني قادرة على دعم الصناعة الوطنية وتوفير كوادر بشرية مؤهلة تسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

رسمياً.. وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا بشأن "جدول المخدرات"

ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة