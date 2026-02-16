رئيس "برلمانية الوفد" يطالب بتكريم الرئيس الراحل حسني مبارك

طالب النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بأن يكون هناك تثقيف عسكري في مراحل التعليم المختلفة؛ بحيث عندما يذهب الشاب إلى التجنيد، يكون شابًّا لديه قدرات وتثقيف عسكري، كما يحدث في معظم البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي؛ لمناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية.

ودعا النائب إلى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الدول العربية، قائلًا: فهى اتفاقية معطلة؛ والعرب لا ينقصهم لا الشباب ولا المال ولا العلماء، ويجب علينا أن يكون لدينا شعب مثقف عسكريًّا؛ لأن لدينا عدوًّا يتربص بنا دائمًا بين الحين والحين، ولا يعرف السلام.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد كلمته بالدعوة إلى تكريم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على ما قام به، كقائد عسكري وقائد للقوات الجوية ومشارك في حرب أكتوبر، وهي رسالة للجميع بأن مصر لن تتخلى عن أي مقاتل.