إعلان

المغربية فوزية محمودي تفوز بجائزة "صناع الأمل" 2026 وتتحدث إلى "مصراوي"- فيديو

كتب : مصراوي

12:23 م 16/02/2026 تعديل في 12:32 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جائزة صناع الأمل
  • عرض 4 صورة
    جائزة صناع الأمل
  • عرض 4 صورة
    جائزة صناع الأمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

‎دبي- محمد سمير فريد ومحمد عمارة:

شهدت دبي، أمس، مراسم تتويج الفائزين بمبادرة "صناع الأمل"؛ حيث قام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتسليم الجائزة الأولى للمغربية فوزية جبارة محمودي، التي تُوّجت بلقب "صانعة الأمل الأولى" في الوطن العربي، وحصلت على مكافأة مالية قدرها مليون درهم.

‏‎قالت فوزية محمودي، الفائزة بالمركز الأول في مبادرة صناع الأمل لعام 2026، إن نحو طفلٍ من بين كل 2000 طفل في المغرب يولد بتشوّه الشفاه الأرنبية.

وأضافت "محمودي"، في تصريح لـ"مصراوي": كنت أعمل مديرةً في أحد البنوك، ثم بدأت رحلتي في العطاء والأمل من خلال مبادرة جمعية ابتسامة، التي أعادت البسمة لأكثر من 19 ألف طفل، مشيرةً إلى أن تكلفة العملية الواحدة نحو 5 آلاف دولار.

‎وأوضحت: كرّست نحو 28 عامًا حتى الآن من أجل هؤلاء الأطفال، ومساعدة أمهاتهم اللاتي كنّ يحجبن ابتساماتهن، وأشكر الله الذي أوحى لي هذا الطريق وقضاء حوائج الناس.

‎وشدّدت فوزية محمودي على أنها ستوجّه كامل مبلغ الجائزة إلى محور التعليم من خلال عمل برنامج لدعم الجراحين الجدد في السنة الأخيرة من تخرجهم، وتدريبهم على العمليات الخاصة بالشفاه المشقوقة، مما سيسمح بأن نتوسَّع في تقديم خدماتنا لأطفال أكثر.

‎ولفتت "محمودي" إلى أن المؤسسة الخاصة بها تقدم خدماتها للعديد من الدول في الشرق الأوسط والوطن العربي؛ مثل: مصر ولبنان وفلسطين والأردن والإمارات.. وغيرها، متمنيةً أن تكون لديها القدرة على منح الأطفال المستفيدين من المبادرة ابتسامةً كاملةً من خلال الأخذ بأيديهم من وقت إجراء العملية الجراحية في سن الأشهر الأربعة وحتى يصلوا إلى سن الـ17.

وتوجت المغربية بلقب "صانعة الأمل الأولى" بعد أن حصدت أعلى نسبة تصويت خلال الحفل الختامي للدورة السادسة، الذي أُقيم اليوم في "كوكا كولا أرينا" بدبي؛ تقديرًا لمبادرتها بتأسيس جمعية "عملية البسمة"، ونجاحها في إجراء أكثر من 19 ألف عملية جراحية.

وتفوقت الفائزة على أكثر من 15,800 صانع أمل تقدموا للمشاركة في الدورة السادسة من المبادرة، التي تُعد الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، بينما تجاوز إجمالي عدد المشاركين في مبادرة "صناع الأمل" عبر دوراتها الست أكثر من 335 ألف مشارك.

وهنَّأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أبطال العطاء الجدد في الوطن العربي، وكلَّ مَن شارك في الدورة السادسة من مبادرة "صناع الأمل" وترك بصمة إيجابية في حياة الناس، قائلًا: "نبارك لكم هذه القوة في البذل والتفاني، وهذا الحضور الإنساني المؤثر في حاضر ومستقبل أوطاننا ومجتمعاتنا".

اقرأ أيضًا:

لحظة إعلان اسم الفائز بجائزة صناع الأمل لعام2026

لتشجيع العطاء وثقافة التطوع.. الإمارات تحتفل غدًا بـ"صُناع الأمل" في الوطن العربي

"عملية البسمة" و"بيت فاطمة" و"سرور".. دبي تتوج صناع الأمل في الوطن العربي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جائزة صناع الأمل المغربية فوزية محمودي المركز الأول الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. من هو أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد؟
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية نهائيًا
إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز
حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
أخبار المحافظات

حركة المحافظين الجديدة.. تجديد الثقة في محافظ الشرقية ونائبيه
خلفية رقابية وخبرة عسكرية.. اللواء عمرو غريب محافظًا جديدًا للمنوفية
أخبار المحافظات

خلفية رقابية وخبرة عسكرية.. اللواء عمرو غريب محافظًا جديدًا للمنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر