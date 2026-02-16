شهدت ليلة الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مقدم 150 ألفًا.. بدء حجز شقق "المركزي للتعمير" والتسليم فوري

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، عن طرح شقق جديدة في مشروعها أطلس حلوان جاهزة للتسليم الفوري، حيث تم طرح كراسة الشروط ويبدأ الحجز وسداد مقدم جدية الحجز غدا 16 فبراير.

ووفقا للإعلان فإن عدد الشقق المتاح للحجز 52 شقة، وتقع الشقق بالبلوك رقم 22 بالمجاورة الأولى بالمجمع السكني الجديد – أطلس – حلوان، وهي شقق نصف تشطيب على المحارة.

خاص| تأجيل حفل ختام"دولة التلاوة" وشخصيات رفيعة المستوى تحضر تكريم الفائزين ب"المنارة"

كشف مصدر مطلع، أنه تم تأجيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة والذي يتضمن إعلان أسماء الفائزين، إلى مساء الجمعة، العاشر من رمضان، ال٢٧ من فبراير الجاري، بدلا من بعد غد الثلاثاء.

كانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، سيعلن أسماء الفائزين في دولة التلاوة، بعد غد الثلاثاء، عقب إعلان رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين.

ارتفاع الحرارة وأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين 16 فبراير 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح وأتربة عالقة ببعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يسود مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للبرودة ليلًا.

التضامن توضح كيفية التأكد من استحقاق المواطن للدعم

أكد الدكتور أحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أن ملف الحماية الاجتماعية في مصر يخضع مباشرة لإشراف ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نفسه نص على الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، مما يجعل هذا الملف محميًا دستوريًا ولا يقبل أي تراجع أو تشكيك من أي مشكك أو مغرض.

القومي للأجور: اجتماع مرتقب لمناقشة زيادة المرتبات في القطاع الخاص

أكد الدكتور علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك اجتماعًا مرتقبًا مع الحكومة لمناقشة زيادة الأجور في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يسير مع الحكومة في هذا الملف، وأن أي زيادة ستُناقش بشكل مشترك لضمان قدرتها على التنفيذ.

