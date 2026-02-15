إعلان

برلماني: "رقمنة" العلاج على نفقة الدولة ضرورة لترشيد الموارد وحماية مرضى الأورام

كتب : نشأت حمدي

04:14 م 15/02/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إن ملف علاج الأورام يمثل التحدي الأبرز والأكثر تعقيدًا داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، موضحًا أن الارتفاع الكبير في تكلفة الأدوية وبروتوكولات العلاج الممتدة يضع ضغوطًا هائلة على الموازنة العامة، مما يستوجب وضع آليات مبتكرة لإدارة هذا الملف بفاعلية.

وشدد مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، على أن التوسع في ميكنة المنظومة بشكل شامل لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لإحكام الرقابة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يضمن سرعة إصدار قرارات العلاج ومنع أي ازدواجية في الصرف، مما يسهم في سد ثغرات الهدر المالي وتوجيه الدعم المباشر لمن يستحقه فعليًّا.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن ميكنة الدورة المستندية للعلاج ستحقق أقصى درجات الشفافية في التعامل مع الموارد المتاحة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية حق المواطن غير القادر في الحصول على الخدمة الطبية المناسبة في التوقيت الصحيح، خصوصًا في ظل الزيادات المستمرة في أسعار المستلزمات الطبية عالميًّا.

وأكد مسلم أن الإدارة الرشيدة للإنفاق الصحي، المدعومة بالتكنولوجيا، هي الضمانة الوحيدة لاستمرار تقديم الخدمة الطبية بالجودة المطلوبة، معتبرًا أن "الرقمنة" هي الدرع التي ستحمي المخصصات المالية لقطاع الصحة من الفاقد، بما يصب في مصلحة المريض المصري في المقام الأول.

اقرأ أيضًا:

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

زيادة دخول الموظفين وصرف فبراير قبل رمضان.. أبرز إجراءات الحزمة الاجتماعية

التضامن: توزيع 60 مليون وجبة خلال شهر رمضان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود مسلم حزب الجبهة الوطنية مجلس الشيوخ مرضى الأورام العلاج على نفقة الدولة الموازنة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
أخبار مصر

محافظة القليوبية تكشف أسباب رائحة مدينة العبور الكريهة
"قتله على 5 جنيهات".. مٌرافعة النيابة في قضية "طفل المهندسين"
حوادث وقضايا

"قتله على 5 جنيهات".. مٌرافعة النيابة في قضية "طفل المهندسين"
"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
زووم

"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.. مدبولي: زيادة مرتقبة غير اعتيادية في
أخبار مصر

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.. مدبولي: زيادة مرتقبة غير اعتيادية في
استغلوا عجز والدها الكفيف.. قرار من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على
أخبار المحافظات

استغلوا عجز والدها الكفيف.. قرار من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق