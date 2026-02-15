مدبولي: ننسق مع التأمينات الاجتماعية لاستفادة أصحاب المعاشات من زيادات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تنسق بشكل مستمر مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان التوازن والتوافق بين أي زيادات في الأجور والمرتبات، مشيرًا إلى أن قرار صرف الزيادات يظل من اختصاص الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، أن الحكومة حريصة على إفادة أصحاب المعاشات وضمان وصول الدعم إليهم بشكل مناسب.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تسعى لعدم السماح بأي زيادات في الأسعار خلال هذا العام، مؤكدًا أن هذا ما تعمل عليه الحكومة حاليًا لضمان استقرار الأسعار.

وأضاف مدبولي أن الحزمة الاجتماعية الجديدة لا تعني أي ارتفاع في أسعار السلع أو الخدمات، موضحًا أن الهدف من الحزمة هو تقديم دعم مباشر للمواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية دون التأثير على الأسواق.

