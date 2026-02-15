إعلان

التنمية المحلية والبيئة: الدفع بمعمل متنقل لرصد أسباب الانبعاثات والروائح الكريهة بالجيزة

كتب : محمد نصار

03:42 م 15/02/2026

الدكتورة منال عوض

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة شكاوى المواطنين بشأن انبعاث روائح مجهولة المصدر في عدد من مناطق محافظة الجيزة، ووضع حلول عاجلة للتعامل معها، وذلك بحضور ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة إيمان عاطف، رئيس قطاع نوعية البيئة، وحسام أمين، رئيس قطاع الفروع.

ووجهت الوزيرة، بالدفع الفوري للمعمل المتنقل التابع لجهاز شئون البيئة للقيام بأعمال الرصد الميداني للانبعاثات على مدار ثلاثة أيام في مواقع متفرقة بالمحافظة، بهدف تحديد بؤر التلوث المحتملة وأسبابها بدقة علمية.

وشددت د. منال عوض على تنفيذ رصد لحظي ومستمر من خلال فرق التفتيش البيئي على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وتحرير محاضر رادعة للمخالفين حال ثبوت أي مخالفة.

وأكدت الوزيرة على سرعة تحديد الأسباب الرئيسية للانبعاثات ووضع حلول جذرية ومستدامة لمنع تكرارها، مع توجيه دوريات مستمرة من فرع القاهرة الكبرى التابع لجهاز شئون البيئة للتواجد الميداني على مدار الساعة، والتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مصدر محتمل للروائح.

وأشارت د. منال عوض إلى أن العوامل الجوية وسكون الرياح خلال الفترة الماضية ساهمت في تركز الملوثات وزيادة الإحساس بالروائح الكريهة، مؤكدة أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة حفاظًا على صحة المواطنين وتحسين جودة الهواء.

واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وأن أجهزة وقطاعات الوزارة المعنية لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات العلمية والرقابية لضمان بيئة نظيفة وآمنة، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من أسباب المشكلة ومنع تكرارها مستقبلًا.

