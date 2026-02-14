كشف العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، عن تفاصيل مثيرة حول قدرات حاملة الطائرات الأمريكية الأحدث "جيرالد فورد"، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في تاريخ التسليح البحري، ومشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أسطولًا ضخمًا من 11 حاملة طائرات، بينها 10 من فئة "نيمتز" وحاملة واحدة فقط من فئة "جيرالد فورد" الأحدث والأكثر تطورًا على الإطلاق.

وأوضح العكاري، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"، أن الحاملة الجديدة مزودة بأنظمة كهرومغناطيسية متطورة للإقلاع والهبوط، وهي تقنية ثورية تختلف تمامًا عن أنظمة المكابح التقليدية، حيث تتيح إطلاق ما بين 120 إلى 160 طائرة يوميًا دون أي تأثير سلبي على بدن الطائرات، مما يضاعف القدرة القتالية للحاملة بشكل غير مسبوق.

وأضاف الخبير الاستراتيجي أن "جيرالد فورد" تتميز بامتلاكها أحدث أنظمة التشويش الإلكتروني وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، فضلًا عن تسليحها بأسلحة الليزر عالية الطاقة، التي تمثل الجيل الجديد من الحروب البحرية، ومؤكدًا أن هذه الأنظمة تجعلها قادرة على التعامل مع التهديدات المتعددة بكفاءة استثنائية.

وأشار العكاري إلى أن الحاملة تعمل بمفاعل نووي من الجيل الجديد، تبلغ قوته ثلاثة أضعاف قوة المفاعلات الموجودة في حاملات الطائرات الأخرى من فئة "نيمتز"، مما يمنحها قدرة غير محدودة على الحركة والبقاء في البحر لفترات طويلة دون الحاجة إلى التزود بالوقود، ويجعلها قوة ردع هائلة في أي مواجهة محتملة.

وأكد على أن "جيرالد فورد" تمثل مستقبل القوة البحرية الأمريكية، وتعكس التقدم الهائل في تكنولوجيا التسليح، حيث تجمع بين القوة النارية الفائقة والأنظمة الدفاعية المتطورة والقدرة على الإيذاء المستمر، مما يجعلها واحدة من أخطر الأسلحة الاستراتيجية في العالم.