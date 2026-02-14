كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحياة" أن انضمام الطائرة الجديدة من طراز "إيرباص" لأسطول الناقل الوطني يمثل خطوة أولى ضمن تعاقد ضخم يشمل 16 طائرة من هذا الطراز المتطور، سيتم استلامها تباعًا خلال السنوات القليلة المقبلة، في إطار خطة شاملة لتحديث الأسطول الجوي المصري.

وأضاف متحدث الوزراء، أن أهمية هذه الطرازات الجديدة تكمن في قدرتها الفائقة على الوصول إلى نقاط بعيدة مثل غرب الولايات المتحدة وشرق آسيا، مما يعزز شبكة الربط الجوي لمصر إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن هذا التوسع الكبير في الأسطول يخدم هدفين رئيسيين، أولهما زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر، وثانيهما تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن خطة تطوير القطاع تعتمد على محورين أساسيين متوازيين، أولهما تطوير الأسطول عبر تحديث الطائرات وزيادة عددها، وثانيهما تطوير المطارات من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمسافرين.

وأعلن المتحدث عن دخول الحكومة في مشروع طموح بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات للقطاع الخاص، بهدف نقل الخبرات العالمية وتحسين مستوى الخدمات ومواكبة أحدث النظم في إدارة المطارات الكبرى.

وكشف الحمصاني عن توجه حكومي واضح لإلغاء الإجراءات الورقية تدريجيًا، بما في ذلك "كروت السفر والوصول"، واستبدالها بمنظومة مميكنة بالكامل كما هو معمول به عالميًا، بهدف تسريع إنهاء إجراءات السفر والوصول وتحسين تجربة السائح والمسافر، ومؤكدًا أن هذا التحول الرقمي سيسهم بشكل كبير في تسهيل حركة الركاب وتقليل زمن إنهاء الإجراءات بالمطارات المصرية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مطار القاهرة الدولي حقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخه، حيث سجل حركة ركاب بلغت 111 ألفًا و200 راكب في يوم واحد، مؤكدًا أن هذه الأرقام القياسية تعكس ضرورة الإسراع في خطط التوسعة لزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات المصرية، وذلك لتحقيق الهدف القومي الطموح بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.