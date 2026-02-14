أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، رصد تشكيل إجرامي منظم عابر للحدود تخصص في الاحتيال الرقمي على الشركات والكيانات الاقتصادية بعدد من الدول، سعى إلى الاحتيال على إحدى شركات الدولة بغرض الاستيلاء على أموالها.

وأضافت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان اليوم، أن تحريات الهيئة، في إطار التعاون الدولي مع الأجهزة الأمنية بالدولة مقر الواقعة، كشفت عن تحديد هوية عناصر التشكيل (حاملي جنسيات أجنبية)، وقيامهم باصطناع بريد إلكتروني يحاكي البريد الرسمي لإحدى شركات التوريد العالمية، واستخدامه في توجيه مراسلات مالية مضللة لإحدى الشركات الوطنية المتعاقدة معها، بهدف الاستيلاء على مبلغ يقارب 3 ملايين دولار أمريكي من قيمة التعاقد.

وتابعت: بالعرض على النيابة العامة المصرية أكدت صحة الوقائع المنسوبة، وأحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالحبس والغرامة.

وأكدت الهيئة، أهمية رفع الوعي بضرورة توخي الحذر من محاولات استهداف البريد الإلكتروني للمؤسسات والأفراد، وما يصاحبها من جرائم سيبرانية تهدف إلى الاستيلاء على الأموال، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.

