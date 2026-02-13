كتب- أحمد عبدالمنعم:

عقد مجلس الأعمال المصري الياباني، بالتعاون مع وزارة الأرض والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية والمؤسسة اليابانية الأفريقية لجودة البنيه التحتية في القاهرة الدورة الأولى من منتدى الحوار المصري الياباني حول جودة البنيه التحتيه.

جاء ذلك بحضور السيد فوميو إيواي السفير الياباني والسيد كينيتشي كاوامورا نائب وزير الأرض والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية والسيد يوئيتشي ميامورا رئيس المؤسسة اليابانية الأفريقية لجودة البنية التحتية والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل والمهندس هشام جعيصه رئيس الإدارة المركزية للتطوير بقطاع النقل البحري والموانئ بوزارة النقل والمهندس مصطفي شيخون نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمهندس علاء البيلي رئيس قطاع الاستثمار بالتمثيل التجاري.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، أن المنتدى عقد بحضور سبعين رجال أعمال ياباني يمثلون أعضاء بعثة رجال الأعمال اليابانية المصاحبة للوفد الرسمي وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر بحضور نحو 150 مشاركًا من الجانبين المصري والياباني.

وأستعرض الجانب الياباني، أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا اليابانية في مجالات النقل والأنشطة المتعلقة بالإعمار والتنيمة العمرانيه وإدارة المياه والحفاظ على البيئة والمقدمة من شركات: شيميزو، نيبون ستيل، ساكاى، يوشيدا، بنتا اوشن، نيبون سيجنال، جايكن، هيتاشي وشركة توراي اليابانية.

كما عرضت الشركات اليابانية مجالات اهتمامها ورغبتها في التوسع في السوق المصري بالشراكة مع القطاعين العام والخاص المصري، كما استعرضت هيئة جايكا لأنشطتها في دعم مشروعات البنية التحتية والنقل في مصر.

وأضاف العربي، بأن المنتدى بدأ الإعداد له بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والسفارة المصرية في اليابان والمكتب التجاري والاقتصادي المصري في طوكيو، حيث شهدت الأشهر الماضية زيارات تمهيدية للجانب الياباني تم الوقوف خلالها على النهضة التنموية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أنه ونظراً لأهمية قطاعي النقل البحري والموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فقد قدم قطاع النقل البحري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا شاملاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما استعرض جهاز التمثيل التجاري الجهود المبذولة من الدولة لتمكين القطاع الخاص لا سيما في مشروعات تنمية وتطوير البنية التحتية وأهم محاور التوافق المصري الياباني في القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية.

كما عرض المجلس للجانب الياباني أهم قصص النجاح في كافة قطاعات البنية التحتية والقطاعات الواعدة والمطروحة للشراكة والعمل المشترك مع اليابان من خلال أعضاء المجلس شركات السويدي، أوراسكوم، المقاولون العرب، حسن علام القابضة وريدكون للتعمير.

كما قدمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عرضًا شاملاً عن أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا البنية التحتية المستخدمة في التنمية العمرانية للعاصمة الجديدة والفرص الاستثمارية بها.

وفي ختام فعاليات المنتدى قام المهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل بمرافقة نائب وزير الأرض والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية والوفد الياباني المرافق له بجوله للخطين الأول والثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة وزيارة تفقديه لمحطة قطارات الصعيد بشتيل.

وأشار المهندس وجدى رضوان، إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واستكمالاً لخطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة النقل، تواصل الدولة جهودها المكثفة لتحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، حيث يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير خطوط بطول 10 كم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة، وزيادة الاعتمادية التشغيلية، كما تمضي الدولة قدماً في تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كم مزدوجة السكك، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة في المنطقة.

ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي المستدام، وتعزيز الربط بين مختلف محافظات الجمهورية، ودعم حركة التجارة والتنمية العمرانية والصناعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

حيث أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في بناء بنية تحتية متطورة تدعم الاقتصاد الوطني وترتقي بجودة حياة المواطنين.

من جانبه أعرب كينيتشي كاوامورا، عن اعحابه الشديد بما رآه من جودة وتكنولوجيا في محطة سكك حديد قطارات الصعيد والنهضة الإنشائيه بها وعن سعادته بتجربة ركوب مترو القاهرة في ساعة الذروة وانتظام الحركة وجودة التشغيل، معربًا عن تطلعه في الزيارة المقبلة لاستقلال الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى الجاري إنشاؤه بتعاون وتكنولوجيا يابانية، مؤكداً ضرورة التواصل المستمر لدعم المزيد من التعاون المصري الياباني.