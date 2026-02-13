تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي.

خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان

رد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على الشبهات والاتهامات التي طالت بعض وزراء الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن القضايا المثارة ضد الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، لا تزال في محكمة النقض ولم يصدر فيها حكم بات.

ضياء رشوان: تفعيل مواد حرية الرأي والصحافة في الدستور واجبنا الأول

أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن أولى مهام الحكومة الجديدة هي تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر، مشددًا على أن هذا الملف سيكون على رأس أولويات العمل الحكومي.

خبير مصرفي: خفض الفائدة يخفف أعباء الموازنة وينعش الاستثمار

أشاد محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية دورة تيسير نقدي كانت متوقعة بعد استقرار معدلات التضخم في مسارها النزولي.

خالد الجندي: فعل بعض الطاعات أيسر على النفس من مجاهدة الشهوات

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن اختزال أركان الإسلام أو الإيمان في أرقام محدودة على سبيل التضييق يُعد فهمًا قاصرًا، مشيرًا إلى أن الحديث النبوي الشريف نص على أن "الإيمان بضع وسبعون شعبة"، ما يعني أن دوائر الطاعة والعبودية أوسع بكثير من مجرد حصرها في إطار عددي ضيق.

شردي: خفض الفائدة تتويج لنجاح السياسة النقدية في السيطرة على التضخم

أكد الإعلامي محمد شردي، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال اجتماع اليوم على أن المواطن يظل "الأولوية الأولى" للحكومة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل جوهر أي حكومة تسعى لتحقيق التنمية الحقيقية.