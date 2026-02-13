كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد، الموقف الشرعي والطبي لصيام مرضى السكر في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية أجازت للطبيب المعالج تحديد درجة خطورة الصيام على كل مريض.

وقال "حمدي"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد": "من يصوم دون استشارة الطبيب وتوجيهه يكون آثمًا شرعًا، لأن الحفاظ على النفس واجب ديني".

وأضاف أن معظم مرضى السكر يمكنهم الصيام بشروط وتعليمات مشددة، لكنه استثنى فئات بعينها لا يجوز لها الصيام مطلقًا، وهم المرضى الذين يعالجون بالأنسولين، وأصحاب المضاعفات المزمنة، والمرضى الذين يتناولون أدوية خافضة للسكر بمستوى خفض شديد. وأوضح أن نسبة الخطورة على حياة هؤلاء مرتفعة جدًا، ولا يجوز المجازفة بها.

وحذر أستاذ السكر بجامعة هارفارد، من خطورة صيام كبار السن من مرضى السكر، مشيرًا إلى أنهم حينما ينخفض السكر في دمائهم لا يشعرون بالأعراض التحذيرية المعتادة.

ونصح أستاذ السكر بجامعة هارفارد: "لو مريض سكر من كبار السن سايق عربية، لازم يقف عن السواقة فترة كبيرة"، مؤكدًا أن كل فئة عمرية لها خطورتها ونسبتها المختلفة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مرضى السكر من النوع الأول لا صيام لهم، مشيرًا إلى أن حالتهم الصحية لا تسمح بالصيام إلا بإذن طبي استثنائي.

وكشف أن الجسم يفرز 5 هرمونات مختلفة لقياس مستوى السكر وضبطه، مما يجعل عملية تنظيم السكر لدى هؤلاء المرضى معقدة للغاية، والصيام يشكل خطرًا داهمًا عليهم، مؤكدًا أن الرخصة الشرعية قائمة لهم أساسًا.

