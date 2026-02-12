كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم أبحاث الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدور التاريخي الذي لعبه تلسكوب رينولدز الشهير بمرصد حلوان، مؤكدًا أن هذا التلسكوب الذي أهداه المليونير الإنجليزي هنري رينولدز لمصر عام 1903 كان الأكبر في أفريقيا والعالم العربي آنذاك بقطر 30 بوصة.

وأوضح خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أرصاد التلسكوب بين عامي 1909 و1950 ساهمت في تصنيف المجرات ورصد أعماق الكون، مسبقًا العالم الأمريكي هابل بسبع سنوات كاملة.

وأضاف شاكر أن هذه الأرصاد العلمية القيمة لم تندثر، بل إنها محفوظة في أرشيف وكالة ناسا والجمعية الفلكية البريطانية، مشيرًا إلى أن مرصد حلوان كان أحد أربعة مراصد عالمية فقط شاركت في برنامج أبولو الأمريكي، وساعدت في تحديد مواقع هبوط الإنسان على سطح القمر.

وتابع أن هذا الإرث العلمي يؤكد المكانة الريادية التي تمتعت بها مصر في مجال الفلك منذ أكثر من قرن.

وأشار رئيس قسم أبحاث الفلك، إلى أن المعهد القومي للفلك لم يقتصر دوره على الأبحاث النظرية، بل امتد لخدمة قضايا وطنية كبرى، حيث ساهمت أرصاد النجوم في ترسيم الحدود الشرقية لمصر خلال قضية طابا، كما لعبت الدراسات الفلكية دورًا حاسمًا في تحديد الظروف الجوية والزمانية المثلى خلال حرب أكتوبر 1973، مما يدعم التخطيط العسكري بدقة علمية.

وتطرق "شاكر" إلى الحديث عن مشروع مصري طموح لإنشاء تلسكوب عملاق بقطر 6.5 أمتار في جبل الرجوم بسيناء، ليكون من أكبر التلسكوبات في المنطقة.

وأكد أن الاستثمار في علوم الفلك يمثل ضرورة علمية وتكنولوجية وليس ترفًا، نظرًا لتطبيقاته الحيوية في مجالات الاتصالات والملاحة والأقمار الصناعية، مشددًا على أن مصر تمتلك الإرث العلمي والكفاءات البشرية لاستعادة ريادتها الفلكية.

