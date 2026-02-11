أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية، عن إطلاق أولى فعاليات مبادرة «سفراء الوسطية»، لطلاب وطالبات الأزهر الشريف الوافدين من مختلف دول العالم، ليكونوا نواةً لنشر الفكر الأزهري المعتدل في مجتمعاتهم.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المبادرة يوم الثلاثاء القادم، الموافق 17 فبراير 2026، بمقر قطاع مدن البعوث الإسلامية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة لتحصين الشباب من التيارات الفكرية المنحرفة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من مواجهة الأفكار المتطرفة وتفنيدها بأسلوب علمي ومنهجي رصين.

وتسعى المبادرة إلى إعداد "سفراء" يمثلون قيم التسامح والتعايش السلمي، حيث يتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي يشرف عليها نخبة من باحثي المرصد وعلماء الأزهر.

وستركز هذه الفعاليات على آليات الرصد الفكري، وكيفية تفكيك الخطاب المتطرف، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة وقبول الآخر، بما يضمن بناء حائط صد فكري متين لدى الطلاب قبل عودتهم إلى بلادهم.

وتأتي النسخة الأولى من المبادرة لتؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه مرصد الأزهر في حماية الأمن الفكري العالمي، مشددةً على أن بناء الوعي لدى الطلاب الوافدين هو الاستثمار الأمثل لضمان مستقبل آمن ومستقر، بعيدًا عن الغلو والتشدد.