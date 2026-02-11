قاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة موسعة في المنطقة الواقعة بين محافظتي القاهرة والقليوبية بمنطقة المرج، لرفع الإشغالات وإجراء دراسة شاملة لتنظيم المواقف العشوائية، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة وبالتنسيق مع شرطة المرافق، في إطار خطة المحافظتين لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظين خلال الجولة المهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء منال السطوحي، رئيس حي المرج، إلى جانب عدد من قيادات مديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق والمحافظتين.

وأكد المحافظان أن حي المرج والمنطقة الحدودية مع القليوبية تشهد كثافات مرورية عالية كونها نقطة ربط حيوية بين المحافظتين، مما يستدعي تواجدًا ميدانيًا مستمرًا وتعاونًا مشتركًا للقضاء على أي مظاهر عشوائية تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري للمنطقة، مشددين على أن الحملات تهدف إلى إعادة حق المشاة في السير الآمن وفرض هيبة القانون.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن حملة رفع الإشغالات استهدفت القضاء على التعديات المقامة دون ترخيص على الأرصفة ونهر الطريق، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري على كافة الإشغالات.

وشملت الحملة رفع الإشغالات وإزالة الوصلات الكهربائية العشوائية التي تمثل خطرًا على المواطنين، كما تم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وخلال الحملة، قام المحافظان بجولة سيرًا على الأقدام في المنطقة الرابطة بين المحافظتين، تمهيدًا للقيام بدراسة ميدانية دقيقة لرفع كفاءة المنطقة، وتنظيم المواقف العشوائية وضبط خطوط السير بالتنسيق بين إدارات المرور والمواقف بالمحافظتين، بهدف تحقيق الانسيابية المرورية وتحسين الحركة في المنطقة التي تشهد أعمال تطوير كبيرة لرفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين القاطنين بها.

كما كلف المحافظان رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مع اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية ضد أي مخالفات.