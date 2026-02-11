بعد تجديد الثقة في الوزير.. رحيل صباح مشالي عن منصب نائب وزير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أُبلغت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برحيلها بعد استبعادها من التعديل الوزاري الجديد، الذي شهد تجديد الثقة في الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتم تقديم الشكر للمهندسة مشالي تقديرًا لجهودها خلال فترة عملها، وما قدمته من متابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، بحسب ما ذكر مصدر لمصراوي.

وتمتلك مشالي سجلًا مهنيًّا حافلًا في إدارة ملفات مهمة؛ أبرزها تطوير الشبكات، ودعم مشروعات الربط الكهربائي، وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، إلى جانب إسهامها في تحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الأداء بالشركات التابعة.

ولعبت مشالي دورًا خلال السنوات الماضية في تنفيذ خطط التحديث والتوسع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مع الحفاظ على جودة وكفاءة التشغيل في مختلف محطات وشبكات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.