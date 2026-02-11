نشرة التوك شو| الدواجن بـ 100 جنيه للكيلو في "أهلاً رمضان".. والداخلية

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أعلن عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، عن تشديد الرقابة على كافة حلقات تداول السلع الغذائية في الأسواق، مؤكداً أن الاستراتيجية الحالية للوزارة ترتكز على ضخ كميات كبيرة من المعروض لضمان استقرار الأسعار ومواجهة أي محاولات للاحتكار.

أشاد الإعلامي أحمد موسى بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية للبلاغات والشكاوى خلال الفترة الأخيرة.

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن مشهد التكهنات والأسماء المسربة حول التعديل الوزاري قد انتهت، وذلك عقب تصديق مجلس النواب على قائمة الترشيحات التي قدمتها رئاسة الجمهورية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشددًا على أن المرحلة الحالية هي مرحلة العمل والتنفيذ.

شددت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، على أن مواجهة الفقر الذي طال نحو 36% من المصريين تستوجب استراتيجية ترتكز على خلق فرص عمل حقيقية وإعادة ضبط هيكل الإنفاق العام للدولة، بما يضمن توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجاً وحمايتهم من التقلبات الاقتصادية.

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن انطلاق المداولات البرلمانية الرامية لصياغة قانون متكامل يُقنن تواجد الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لتحصين الجيل الناشئ ضد المخاطر الرقمية