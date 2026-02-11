نشرة التوك شو| الدواجن بـ 100 جنيه للكيلو في "أهلاً رمضان".. والداخلية تضبط صاحب صفحة حرض على قتل أحمد موسى
كتب : مصراوي
كتبت- داليا الظنيني:
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:
وكيل "تموين القاهرة": 120 عارضاً بـ"أهلاً رمضان".. والدواجن بـ 100 جنيه للكيلو
أعلن عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، عن تشديد الرقابة على كافة حلقات تداول السلع الغذائية في الأسواق، مؤكداً أن الاستراتيجية الحالية للوزارة ترتكز على ضخ كميات كبيرة من المعروض لضمان استقرار الأسعار ومواجهة أي محاولات للاحتكار.
أحمد موسى: "الداخلية ضبطت صاحب صفحة حرضت على قتلي في ساعتين"
أشاد الإعلامي أحمد موسى بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية للبلاغات والشكاوى خلال الفترة الأخيرة.
خالد أبو بكر يعلق على التعديل الوزاري.. ماذا قال؟
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن مشهد التكهنات والأسماء المسربة حول التعديل الوزاري قد انتهت، وذلك عقب تصديق مجلس النواب على قائمة الترشيحات التي قدمتها رئاسة الجمهورية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشددًا على أن المرحلة الحالية هي مرحلة العمل والتنفيذ.
أستاذة اقتصاد: الدعم العيني "الخيار الأفضل" لتجنب التأثيرات التضخمية
شددت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، على أن مواجهة الفقر الذي طال نحو 36% من المصريين تستوجب استراتيجية ترتكز على خلق فرص عمل حقيقية وإعادة ضبط هيكل الإنفاق العام للدولة، بما يضمن توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجاً وحمايتهم من التقلبات الاقتصادية.
رئيس "اتصالات النواب" يكشف مقترحات تقنين استخدام الأطفال للهواتف
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن انطلاق المداولات البرلمانية الرامية لصياغة قانون متكامل يُقنن تواجد الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لتحصين الجيل الناشئ ضد المخاطر الرقمية