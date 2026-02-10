كتب - أحمد العش:

سأل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، قائلًا: إن البعض يقول إن هذا الوقت الذي تمر به البلاد ليس وقتًا للمعارضة وإنما هو وقت اصطفاف فما رأيه في هذا الرأي؟

بدوره، أكد داود أهمية الاصطفاف الوطني في أوقات الأزمات قبل أي اختلافات سياسية.

وقال "داود" خلال حوار خاص مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، إن الاصطفاف الوطني كان حاضرًا على أعلى مستوى خلال الحرب الغاشمة من الكيان الصهيوني على غزة، مشيرًا إلى مشاركة كل التيارات السياسية والانتماءات الوطنية، مضيفًا أن الأمر نفسه تكرر خلال أزمة سد الخراب الإثيوبي، على حد وصفه، إذ تجلت الوحدة الوطنية وانتظار القرار المناسب في الوقت المناسب، مع تجديد الثقة في القيادة والقوات المسلحة لاتخاذ ما تراه مناسبًا على الجبهة الغربية.

وتابع قائلًا: الرئيس عندما شد الخط الأحمر بشأن ليبيا، حصل تأييد لم يسبق له مثيل، وهذا اختبار للمعارضة الوطنية، وقد نجحت فيه بامتياز، ولكن كل هذا لا يعالج القضايا اليومية للناس، مثل تحسين أوضاعهم الاقتصادية أو مواجهة الفساد أو ضبط الأسعار بما يتوافق مع الأسعار العالمية".

وأكد النائب ضياء الدين داود، أن الهدف يجب أن يكون تعظيم دور المواطنين في الدولة، مشيرًا إلى أن كل من يشارك في بناء الوطن يضع لبنة لتستمر الأجيال القادمة، مضيفًا بقوله: "كلنا زائلون، وما يخلد هو الشعب وتاريخه وما نصنعه ليترك أثرًا في هذا البلد.. الأرقام اليوم تعطي أملًا لكل أبناء الوطن في الغد".







