أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الزيادة المفاجئة والمشتركة في أسعار أجهزة المحمول التي تُصنع محليًا تُثير شبهات قوية بشأن وجود "ممارسات احتكارية"، مشيرةً إلى أنها ستتقدم رسميًا بطلب إلى جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق في هذا الملف.

وقالت الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" على شاشة قناة النهار: "نطالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن ينظر في تلك القصة، عاوزين نفهم هل الرفع المشترك ده ممارسة احتكارية بالتنسيق بين الشركات الثلاث؟"، مؤكدةً أن عدم تقديم أي من الشركات مبررًا واضحًا للزيادة يزيد من الغموض ويُغذي هذه الشبهات.

وأضافت أن المسألة أصبحت مُلحَّة خاصة بعد أن نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي علاقة له بقرارات التسعير هذه، متابعةً أن هذا النفي يُحيل المسؤولية بالكامل إلى جهاز حماية المنافسة للتحقيق في مدى قانونية وتنسيق هذه الزيادات المشتركة التي تتراوح بين 5% و20%.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد فترة من إلغاء الإعفاءات الجمركية المُتعلقة بمكونات التصنيع، وهو ما يدفع للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وطبيعة التحديات التي تواجهها الشركات إن وجدت.

وأشارت لميس الحديدي إلى أن حماية المستهلك وضمان منافسة عادلة في السوق هما الهدف الرئيسي، مؤكدةً أن الشفافية واجبة من قِبَل الشركات، وأن على الجهات الرقابية التدخل للتحقق من عدم وجود أي تنسيق غير مشروع يثقل كاهل المواطن ويُخل بآليات السوق الحرة.