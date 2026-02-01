مدبولي: التنمية لا تكتمل دون تمكين النساء كشريك كامل في البناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحاجة تتعاظم لخطاب رشيد وإعلام مسئول يسهمان في ترسيخ الوعي المجتمعي لقيمة الإنسان.

وأضاف "مدبولي"، خلال استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، أنه لم يعد تمكين المرأة قضية اجتماعية فحسب ولا مطلبًا حقوقيًا معزولًا بل أصبح وفق ما تؤكده التجارب الدولية والدراسات الاقتصادية ضرورة تنموية واقتصادية ومحركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار المجتمعي ورفعي تنافسية الدول، حيث زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تنعكس بصورة مباشرة على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة إنتاجية الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن جهود دولنا جمعيًا تتلاقى حول هدف مشترك وهو تمكين النساء من الإسهام الكامل في مسار التنمية، ليس باعتبارهن فئة تحتاج دعمًا بل طاقة كاملة تمثل نصف المجتمع وتؤثر بصورة مباشرة في تنشئة وبناء النصف الآخر، مشيرًا إلى أن الخبرات التنموية أثبتت أن السياسات وحدها لا تكفي، وأن التشريعات على أهميتها تحتاج إلى بيئة ثقافية واجتماعية حاضنة، وهنا تتجلى أهمية ما تفضل به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب من طرح عميق يؤكد أن تجديد الخطاب الديني والإعلامي يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي منصف يُعلي من قيم العمل والعلم ويبرز مكانة المرأة كشريك كامل في البناء بعيدًا عن الصور النمطية أو الأدوار المختذلة.

