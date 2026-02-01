في مؤتمر حقوق المرأة.. شيخ الأزهر يشيد بالمرأة الفلسطينية

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنني أوجه التحية للمرأة الفلسطينية الشجاعة، مشيرًا إلى دورها البطولي في صد الجيوش المسلحة والحفاظ على أرضها ووطنها وترابها، مؤكدًا أن هذه الشجاعة تمثل نموذجًا ملهمًا في الدفاع عن الحقوق والكرامة الوطنية.

جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة"، الذي أقيم بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والفكرية والإعلامية.

وأشاد شيخ الأزهر بالجهود المبذولة من قبل رئيس المجلس القومي للمرأة والمديرية التنفيذية للمجلس، مؤكدًا أن عملهم ساهم في إخراج المؤتمر بصورة مشرفة تليق بمكانة الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، معبرًا عن تقديره لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الهام.

