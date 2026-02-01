تدني أجور 15 ألف رائدة اجتماعية.. تفاصيل طلب إحاطة للحكومة

تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تدني أجور الرائدات الاجتماعيات .

وقال عبد العزيز، في طلب الإحاطة، إن الرائدات الاجتماعيات من المتعاقد معهن من قِبل وزارة التضامن الاجتماعي، يبلغ عددهن 15 ألف رائدة اجتماعية على مستوى الجمهورية، من خيرة سيدات المجتمع ثقافيًّا وتعليميًّا واجتماعيًّا يناط بهن أعمال شديدة الحساسية في موضوعات شديدة الخطورة في شتى المجالات ذات البعد النفسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي في آن واحد.

وأضاف النائب أن الرائدات الاجتماعيات سفراء الوزارة، يحملن على كاهلهن نشر الوعي في جميع قضايا المجتمع؛ خصوصًا قضايا الريف المصري في موضوعات شديدة الحساسية؛ كالانفجار السكاني وأضراره على اقتصاد الأسرة والفرد والمجتمع ككل، والتوعية بأضرار ومشكلات ختان الإناث وقضايا المرأة والمجتمع ككل، عن طريق تنظيم الندوات، واللقاءات وحملات التوعية.

وأشار النائب إلى أنه رغم كل هذه المهام الجسام الملقاة على عاتقهن يتقاضين مكافأة لا تزيد على 1500 جنيه، مع آخر زيادة قامت بها الوزارة في الآونة الأخيرة، والتي لا تتناسب والأعباء المالية التضخمية الحالية، ومن جهة أخرى عدم التمتع بأية مزايا وظيفية أسوةً بأقرانهن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذي تتماثل فيه الخدمات المقدمة من الطرفين؛ بل إن الخدمة الاجتماعية أشد حساسية وأكبر نفعًا على الوطن والمواطن على حد سواء.

ووجه النائب حاتم عبد العزيز عددًا من التساؤلات للحكومة؛ منها: لماذا لا تتم زيادة المكافأة الخاصة بهن؟ وأين هن من المزايا التأمينية والحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، في ظل توجيهات الرئيس بشمول جميع المواطنين بالرعاية وتوسيع الدور المجتمعي والخدمي للوزارة؟ ولماذا لا تتم الاستعانة بهن في كثير من الوظائف الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة إذا كن من أبنائه؟