إعلان

خبير بالبنك المركزي: 340 خبيرًا فقط مرخص لهم بتقييم العقارات في مصر

كتبت- داليا الظنيني:

01:04 ص 01/02/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور المهندس إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، أن عملية تقييم العقارات في مصر تخضع لمعايير صارمة وتتم حصريًا من خلال 340 خبيرًا معتمدًا فقط على مستوى الجمهورية، وهم الحائزون على ترخيص رسمي من الدولة لممارسة هذه المهنة الحساسة.

وأوضح المدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن هيئة الرقابة المالية وضعت معايير محددة وواضحة لتقييم العقارات، مؤكدًا أن جميع الجهات الرسمية والبنوك تلجأ إلى هؤلاء الخبراء لأن تقييمهم يُعد "كلمة الفصل" في العديد من الصفقات والمشاريع العقارية الكبرى.

وأضاف أن بعض البنوك تُلزم الشركات العقارية بالحصول على تقييم للعقار أو المشروع من أحد هؤلاء الخبراء المعتمدين كشرط أساسي للحصول على التمويل أو القروض، مؤكدًا أن "الفروض البنكية تستند إلى تقييمات صارمة للأصول".

وشدد الخبير على أن التقييم يجب أن يتم من قبل "شخص ليس لديه مصلحة"، قائلاً: "احنا عنصر ليس له مصلحة إلا أن يقول الحقيقة"، وذلك لضمان الموضوعية والشفافية في تحديد القيمة السوقية العادلة للعقار.

ودعا إبراهيم المدني مجلس النواب إلى دراسة تحويل الأمر إلى مشروع قانون، يُلزم بإرفاق واعتماد "ورقة التقييم" الصادرة عن خبير معتمد كوثيقة رسمية قبل إتمام أي عملية بيع أو شراء للعقارات، مما يمنح مزيدًا من الحماية والأمان للمتعاملين في السوق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري إبراهيم المدني كريمة عوض حديث القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2026 وفضل ليلة النصف
أخبار مصر

موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان 2026 وفضل ليلة النصف
محافظ القاهرة يكشف السبب الحقيقي لإزالة كوبري السيدة عائشة
أخبار مصر

محافظ القاهرة يكشف السبب الحقيقي لإزالة كوبري السيدة عائشة
بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
زووم

بالصور... أحمد مالك يكشف عن شخصيته في مسلسل "سوا سوا" رمضان 2026
قبيل مناوراتها العسكرية في هرمز.. أمريكا تحذّر إيران من "أي سلوك غير آمن"
شئون عربية و دولية

قبيل مناوراتها العسكرية في هرمز.. أمريكا تحذّر إيران من "أي سلوك غير آمن"
كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟
شئون عربية و دولية

كم مرة ورد اسم ترامب في وثائق جيفري إبستين الجنسية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي