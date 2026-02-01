إعلان

محافظ القاهرة يكشف السبب الحقيقي لإزالة كوبري السيدة عائشة

كتب : داليا الظنيني

12:30 ص 01/02/2026 تعديل في 12:30 ص

الدكتور إبراهيم صابر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أعمال فك وإزالة كوبري السيدة عائشة، التي بدأت مساء الخميس الماضي، تأتي تنفيذًا للمخطط الشامل لتطوير المنطقة، موضحًا أن القرار جاء بعد معاناة طويلة من مشكلات فنية وتنفيذية في بناء الكوبري أدت إلى حوادث متكررة.

وقال المحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار": "لو رجعنا لإحصاءات المرور للسنة الماضية، كان هناك من 15 إلى 20 حادثة على الكوبري"، مما استدعى اتخاذ قرار الفك وإعادة التخطيط الكامل للمنطقة التي توصف بـ"المزدحمة للغاية" بسبب وجود أسواق ومواقف ميكروباصات.

وأشار إلى أن وجود محور صلاح سالم الجديد، الذي يمتد على طول 2.8 كيلومتر ويربط بين منطقتي الفسطاط والقلعة، كان عاملًا حاسمًا، حيث استوعب 90% من الحركة المرورية، مما جعل عملية إزالة الكوبري ممكنة دون إحداث اختناق مروري كبير.

وذكر المحافظ أن عملية الفك قد تستغرق حوالي شهر نظرًا لطبيعة المنطقة المزدحمة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحسين الحركة المرورية وإعادة تخطيط المنطقة بما يتناسب مع التوسع العمراني والمروري المستقبلي.

