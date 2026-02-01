إعلان

اليوم.. مدبولي يشارك في مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:00 ص 01/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، في مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وينظم الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة مؤتمرًا دوليًّا بعنوان: «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، يومي الأحد والاثنين.

ويشهد المؤتمر حضور ومشاركة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد دولي لأهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات.

ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حقوق المرأة

