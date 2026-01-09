إعلان

أمين "كبار العلماء": شيخ الأزهر رفض مظاهر الاحتفال بميلاده الـ 80

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:14 ص 09/01/2026

كشف الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يرفض أي مظاهر للاحتفال بيوم مولده.

ووافق الثلاثاء الماضي، السادس من يناير الماضي، ذكرى ميلاد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي ولد بقرية القرنة غرب مدينة الأقصر في الثالث من صفر لعام 1365هـ، السادس من يناير لعام 1946م.

وقال شومان عبر صفحته على فيسبوك، الجمعة:"للتاريخ ولتتعلم الأجيال كيف يكون الوفاء والتضامن الحقيقي، الإمام الحكيم المُعلم يرفض أي مظهر للاحتفال بعيد ميلاده، وحين حاولنا في العام الماضي عمل احتفال بسيط بمكتبه رفض رفضا قاطعا قائلا استحي من الله أن أحتفل وأهل غزة يموتون جوعا وعطشا وقتلا".

وتابع الأمين العام لهيئة كبار العلماء:"كم أنت عظيم يا إمام، كل عام وفضيلتك بألف خير".

