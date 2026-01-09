وفاة إمام بأوقاف شمال سيناء وإجراء عاجل من الوزير

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ إسلام أيمن محمود محمود شحاته - إمام وخطيب مسجد نور الإسلام بمدينة بئر العبد، الذي وافته المنية صباح اليوم نتيجة ضيق في التنفس.

وتقدم الوزير بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه ومحبيه، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ووجّه الوزير بصرف ٥٠ ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرته، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية.

