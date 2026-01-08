خبير علاقات دولية: محاولات إسرائيلية لإقامة قواعد في "صومالي لاند"

حذر الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، من التطورات الأخيرة في اليمن ومنطقة أرض الصومال "صومالي لاند" معتبرًا أنها تشكل جزءًا من مخطط إقليمي متكامل يستهدف ممارسة ضغوط استراتيجية على مصر.

وأوضح "العزبي"، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن هذا المخطط يركز بشكل خاص على التأثير في ملف الملاحة البحرية وتأمين مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد أن دعم إسرائيل للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ونقل قياداته إلى "صومالي لاند" يعكس تحركات مدروسة، مشيرًا إلى أنها تهدف للسيطرة على الممرات البحرية الحيوية.

وتابع أن هذا التحرك يمكن الأطراف الإقليمية من الضغط على مصر اقتصاديًا واستراتيجيًا، في محاولة واضحة للتأثير على سياسات القاهرة.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن هذه المخططات تتزامن مع محاولات إسرائيلية لإقامة قواعد في "صومالي لاند"، مؤكدًا أن ذلك يعزز النفوذ الإقليمي ويفتح الباب أمام تهديدات للملاحة البحرية.

وأشار إلى أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في إحباط عدة محاولات للتأثير على أمن البحر الأحمر وقناة السويس، معتبرًا أن البلاد لا تزال تحت ضغط دائم من هذه التحركات الإقليمية.

وأكد أن استمرار هذا السيناريو قد يؤدي إلى تصاعد التوترات في المنطقة، مما يزيد من المخاطر على الاستقرار البحري والاقتصادي لمصر والدول المجاورة.

اقرأ أيضا:

وقف عرض حلقة برنامج "مواعدة الأطفال" وحذف البرومو

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل