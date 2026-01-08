إعلان

تشييع جنازة المفكر الكبير مراد وهبة من كنيسة مارمرقس

كتب : مصراوي

02:32 م 08/01/2026 تعديل في 02:33 م

مراد وهبة

حرص عدد كبير من الكتاب والمثقفين وكبار الشخصيات العامة، اليوم الخميس، على حضور جنازة المفكر الكبير الدكتور مراد وهبة، الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر ناهز 100 عام.

وتم تشييع الجثمان من كنيسة مارمرقس في ميدان صلاح الدين بمصر الجديدة، وذلك إثر رحيله الأربعاء، ليختتم مسيرة فكرية وفلسفية حافلة.

ولد الدكتور الراحل مراد وهبة جبران في 13 أكتوبر عام 1926 في مدينة أسيوط، ودرس الفلسفة في جامعتي القاهرة، وعين شمس، ونال درجة الدكتوراة من جامعة الإسكندرية.

عمل الفيلسوف الراحل مراد وهبة أستاذا لـ الفلسفة في جامعة عين شمس، وكان عضوا في مجموعة من الأكاديميات، والمنظمات الدولية المرموقة، وكان المؤسس لـ"الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير" عام 1994.

وكان للراحل دور متميز في المجال الأكاديمي والفلسفي، وترك إرثًا علميًا عميقًا أثرى به الساحة الفكرية في مصر والعالم العربي.

ومن مؤلفاته: المذهب فى فلسفة برجسون، وقصة الفلسفة والمذهب عند كانط، ترجمة عربية للكتاب الفرنسى Systeme de Kant ويوسف مراد والمذهب التكاملى ومحاورات فلسفية فى موسكو، ومقالات فلسفية وسياسية، الأنجلو والفلسفة فى مؤتمرات، ومدخل إلى التنوير، والأصولية والعلمانية، وفلسفة الإبداع فلسفة علم الجمال، مستقبل المعجم الفلسفى ملاك الحقيقة المطلقة مفارقة ابن رشد سلطان العقل يوسف مراد فيلسوفاً، والأصولية وإرهابها.

مراد وهبة كنيسة مارمرقس وفاة مراد وهبة

