علّق الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على تصريحات خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجر بيتس، بشأن احتمال تسجيل نشاط زلزالي قوي مطلع عام 2026، مشيرًا إلى أن التنبؤ بالزلازل على المدى القصير غير ممكن علميًا، بخلاف التنبؤ بالطقس.

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس، إن ما يمكن الحديث عنه هو ما يسمى بـ"التوقع الزلزالي"، أي تحديد مناطق الأحزمة الزلزالية التي قد تشهد نشاطًا خلال فترات زمنية طويلة تمتد لعشر أو عشرين عامًا، لكن لا يمكن تحديد يوم أو ساعة لحدوث الزلزال.

وأشار إلى أن مصر لا تقع على أي حزام زلزالي مباشر، وإنما تتأثر بأحزمة بعيدة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، على مسافة تتراوح بين 400 و500 كيلومتر، ما يجعل تأثيرها محدودًا في صورة هزات يشعر بها المواطنون دون أن تمثل خطرًا كبيرًا.

ولفت إلى أن شبكات الرصد الزلزالي تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي نشاط لحظة بلحظة، وأن هناك أنظمة إنذار مبكر في بعض الدول المتقدمة تقوم بقطع الكهرباء والغاز تلقائيًا عند وقوع زلزال لتقليل المخاطر مثل الحرائق والانفجارات.

وشدد "الهادي" على أهمية دور المعهد القومي للبحوث الفلكية في تقديم المعلومات العلمية الدقيقة للمواطنين لمواجهة الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أي زلزال يتم رصده وإبلاغ الجهات الرسمية به خلال خمس دقائق فقط.