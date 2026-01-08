شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بيان عاجل لوزارة الزراعة بشأن ارتفاع أسعار الكتاكيت في الأسواق

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زيادة أسعار الكتاكيت ليس لها مبرر واضح في الفترة الحالية.

وزير الثقافة ينعى المفكر مراد وهبة

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة، الذي رحل عن عالمنا مساء الأربعا، عن عمر ناهز المائة عام، بعد مسيرة فكرية وفلسفية حافلة ترك خلالها أثرًا عميقًا في مسار الفكر العربي المعاصر.

توضيح مهم من "سلامة الغذاء" بشأن سحب منتجات حليب للأطفال

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضيحًا مهمًا بشأن سحب منتجات حليب الأطفال، مؤكدة أن البيان الصادر بتاريخ 6 يناير 2026 تناول منتجًا محددًا تم سحبه في بعض الدول الأوروبية (حليب الأطفال – سما)، والذي لم يُسجل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، ولم يُمنح أي ترخيص للاستيراد أو التداول، وبالتالي لا يتم تداوله في الأسواق المصرية.

إدراج هرم زوسر والمقبرة الجنوبية ضمن تذكرة سقارة الشاملة - ما الأسعار الجديدة؟

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وافق على إدراج هرم زوسر المدرج من المدخل الجنوبي، إلى جانب المقبرة الجنوبية، ضمن تذكرة منطقة آثار سقارة الشاملة.

عدم استقرار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

