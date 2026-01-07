قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن المشهد الدولي الراهن يمر بمرحلة فريدة من نوعها تتجاوز في تعقيداتها ثنائية الحرب الباردة أو النظم التقليدية لتعدد القوى، مؤكداً أن دونالد ترامب يمثل ظاهرة رئاسية مغايرة تماماً لكل من سبقه في البيت الأبيض.

وقال "سعيد"، في تحليل معمق خلال لقائه ببرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي، إن الإستراتيجية التي يتبعها ترامب تندرج تحت مسمى "الإمبريالية الحديثة"، وهي فلسفة تعتمد على فرض الهيمنة واستعراض القوة العسكرية والسياسية، لكن مع تجنب الانزلاق في استنزاف بشري أو مادي كالذي شهدته واشنطن في تجارب سابقة مثل العراق وأفغانستان، مستشهداً بـ "حرب الـ 12 يوماً" مع إيران كنموذج لهذا النمط.

وأضاف المفكر السياسي أن هذه التوجهات تتضح جلياً في الأطماع الأمريكية تجاه فنزويلا، حيث تتجاوز الرغبة في التغيير السياسي إلى السعي للسيطرة الكاملة على الموارد، بما في ذلك محاولات تقويض القيادة هناك لفرض شروطا اقتصادية قاسية، منها تأمين توريد مليوني برميل نفط يومياً للأسواق الأمريكية.

وقال إن الصراع لا يتوقف عند حدود النفط فحسب، بل يمتد ليشمل الثروات المعدنية النادرة التي تزخر بها فنزويلا، مشيراً إلى أن طموحات ترامب التوسعية وصلت إلى حد التفكير في الاستحواذ على جزيرة "جرينلاند".

وذكر أن هذا الطرح بشأن "جرينلاند" لم يضع ترامب في صدام مع الدنمارك فحسب، بل وضعه في مواجهة مباشرة مع القارة الأوروبية بأكملها، مما يعكس حدة التوترات الدولية التي يثيرها هذا النمط الجديد من القيادة الأمريكية.

اقرأ أيضًا:

حقيقة تعطل أنظمة الرقمنة ببعض الوزارات والهيئات الحكومية

بدءَا من 9 يناير.. المواعيد الجديدة لفتح معبد إدفو