"صدام محتمل مع بوتين".. أمريكا تستولي على ناقلة نفط فنزويلية تحت حماية روسيا

كتب : مصراوي

04:46 م 07/01/2026

أمريكا تستولي على ناقلة نفط فنزويلية تحت حماية روس

قالت مصادر أمريكية إن القوات الأمريكية تمكنت من الاستيلاء على ناقلة نفط فنزويلية مرتبطة بحكومة فنزويلا، كانت تتحرك تحت حماية مرافقة بحرية روسية، في خطوة قد تضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام احتمال صدام مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد مسؤولون أمريكيون، تحدثوا لـ NBC News شريطة عدم الكشف عن هويتهم، بأن الجيش الأمريكي وخفر السواحل نجحا في اعتراض ناقلة مارينيرا، يوم الأربعاء، بعد عملية追追追 (ملاحقة) استمرت أكثر من أسبوعين عبر المحيط الأطلسي.

ويأتي ذلك في أعقاب تقارير أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل مرافقة بحرية روسية للانضمام إلى السفينة أثناء عبورها المحيط الأطلسي في طريقها نحو روسيا.

وتُعد ناقلة مارينيرا جزءًا من أسطول "الظل" الفنزويلي، الذي يُستخدم لنقل النفط في خرق للعقوبات الأمريكية والدولية. وكانت الناقلة، التي كانت فارغة وقت اعتراضها، قد غيرت اسمها بسرعة من بيلا 1، ودهنت جانبها بالعلم الروسي، في محاولة واضحة للحصول على حماية روسية.

وفي هذا السياق، ذكرت قناة RT الروسية، نقلًا عن مصدر، أن محاولات جرت، الأربعاء بعد الظهر، للصعود إلى متن الناقلة.

بالتوازي مع ذلك، أفاد مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز بأن قوات خفر السواحل الأمريكية اعترضت ناقلة فنزويلية أخرى مرتبطة بفنزويلا في مياه أمريكا اللاتينية، في إطار عمليات ملاحقة متزامنة.

وبحسب بيانات التتبع البحري، تتجه ناقلة مارينيرا حاليًا نحو المملكة المتحدة، بعد أن سيطرت عليها القوات الأمريكية، حيث تسير باتجاه شمال اسكتلندا أو جزر شتلاند.

وأوضح موقع TankerTrackers.com المتخصص في تتبع السفن، عبر منصة "إكس"، أن الناقلة تتجه شرقًا-جنوب شرق نحو تلك المنطقة.

من جانبه، أكد مسؤول أمريكي لوكالة CBS News تنفيذ عملية الاستيلاء على ناقلة مارينيرا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الخطوات التالية.

أمريكا الاستيلاء على ناقلة نفط فنزويلية روسيا بوتين

